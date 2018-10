Bad Herrenalb Schlechter Zustand

Die Arbeiten werden voraussichtlich noch in diesem Jahr beendet. 50 Prozent der veranschlagten Kosten in Höhe von 4000 Euro übernimmt die Gerda und Kurt Härtwig-Stiftung, die seit mehr als 25 Jahren den Umwelt- und Naturschutz in und um Bad Herrenalb mit zahlreichen Projekten unterstützt. Dazu zählen auch Pflege und Instandhaltung der Wanderpfade.