Bad Herrenalb Romoser muss seinem Herzen Luft machen

Auf Anregung von Stadtrat Klaus Lienen (CDU) möchte die Stadt mit Blick auf die Kommunalwahl 2019 die Bürger zu einer Info-Veranstaltung einladen. Sein Kollege Christian Romoser brachte seine Enttäuschung zum Ausdruck – und zwar über das im vorigen Monat in Rotensol von Nina Schäfer vorgestellte Stadtmarketingkonzept.

Er habe wegen Urlaubs nicht an der Sitzung teilnehmen können. Was er aber in der Vorlage gelesen habe, sei "nichts". Er müsse seinem Herzen Luft machen, "sonst platze ich". Das Konzept habe er sich ganz anders vorgestellt.

Auf die Frage, wann denn die Zahlen für den Haushalt 2019 vorgelegt würden, sagte Mai, dass die Stadtkämmerin krank sei und er deshalb keine Antwort geben könne.