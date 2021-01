Bad Herrenalb Revitalisierung des Klosterareals im Fokus

Als Grundlage zur Ausarbeitung der Ziele und Strategien für die Stadtentwicklung haben wir einen umfassenden Positionierungsprozess gestartet, den wir 2021 abschließen werden. Und wir haben endlich einen Beschluss zur Therme gefasst.

Was steht in Ihrer Stadt an größeren Projekten/Meilensteinen im Jahr 2021 an?