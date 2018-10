Bad Herrenalb Reh vermutlich von Hund gebissen

Bad Herrenalb (gla). Auf dem Campingplatz in Bad Herrenalb ist am Samstagnachmittag ein verletztes Reh unter einem Busch gefunden worden. Es hatte Bissverletzungen am Hals. "Das war ein mittelgroßer bis großer streunender Hund", diagnostizierte Tiersanitäterin Angela Kazmaier. Sie erkannte das an der Kieferspannweite des Tieres, das zugebissen hatte.