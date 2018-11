Bad Herrenalb Qualifiziertes Fachpersonal wird benötigt

Kindergarten mit GT: 50 Stunden Betreuungszeit pro Woche mit durchgängiger Öffnungszeit, für Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt. Es stehen 60 Plätze zur Verfügung.

Im Kinderhaus Regenbogen gibt es derzeit zehn Gruppen:

vier Kindergartengruppen VÖ/GT zeitgemischt mit jeweils 22 bis maximal 25 Kindern im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt. 40 Plätze werden davon als GT-Plätze vorgehalten.

zwei Kindergartengruppen VÖ mit jeweils bis zu 22 Kindern im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt.

zwei Krippengruppen für je zwölf Kinder im Alter von zwei bis drei Jahren.

zwei Krippengruppen für je zehn Kinder im Alter von null bis drei Jahren. Für die Ganztagesbetreuung der U-3- Kinder stehen 20 Plätze zur Verfügung. In der Einrichtung können derzeit 176 bis maximal 188 Kinder betreut werden.

Öffnungszeiten: VÖ: 7.30 bis 13.30 Uhr (mit der Option zur Verlängerung um jeweils eine halbe Stunde; 7 bis 7.30 Uhr und/oder 13.30 bis 14 Uhr). GT: 7 bis 17 Uhr.

Der Kindergarten Bernbach hat zwei Gruppen:

eine Kindergartengruppe VÖ altersgemischt für bis zu 22 Kinder im Alter von zwei Jahren bis zum Schuleintritt. Bei der Aufnahme von unter Dreijährigen verringert sich die Anzahl der Kinder entsprechend der Vorgaben des Kommunalverbands für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) – jedes U-3-Kind benötigt zwei Plätze.

eine Kindergartengruppe GT für bis zu 20 Kindern.

Öffnungszeiten: VÖ: 7.30 bis 13.30 Uhr (mit der Option zur Verlängerung um jeweils eine halbe Stunde; 7 bis 7.30 Uhr und/oder 13.30 bis 14 Uhr). GT: 7 bis 17 Uhr.

In beiden Einrichtungen wird eine Mittagsverpflegung mit einem vollwertigen Mittagessen angeboten, die von den Eltern dazu gebucht werden kann (VÖ) beziehungsweise muss (GT).

Der Kindergarten Fuchsbau in Rotensol hat derzeit eine Gruppe VÖ für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt in die bis zu 25 Buben und Mädchen aufgenommen werden können.

Öffnungszeiten: VÖ: 7.30 bis 13.30 Uhr.

Weitere Planung: Aufgrund der starken Nachfrage nach Betreuungsplätzen und um den Rechtsanspruch erfüllen zu können, wurde beim KVJS eine Betriebserlaubnis für eine weitere Kindergartengruppe VÖ für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt, in die bis zu 20 Kinder aufgenommen werden können, beantragt. Sie soll nach erteilter Betriebserlaubnis eröffnet werden. Dafür sind zwei weitere Fachkräfte notwendig.

Im Kindergarten Neusatz gibt es derzeit eine Gruppe VÖ für Kinder im Alter von zwei Jahren bis zum Schuleintritt, in die bis zu 22 Kinder aufgenommen werden können. Bei der Aufnahme von unter Dreijährigen verringert sich die Anzahl der Kinder entsprechend der Vorgaben des KVJS.

Öffnungszeiten: VÖ: 7.30 bis 13.30 Uhr.

Weitere Planung: Wegen der starken Nachfrage nach Betreuungsplätzen und um den Rechtsanspruch erfüllen zu können, wurde beim KVJS eine Betriebserlaubnis für eine weitere Kinderkrippen­gruppe VÖ für Kinder im Alter von ein bis drei Jahren, in die bis zu zehn Kinderaufgenommen werden können, beantragt. Sie soll nach erteilter Betriebserlaubnis eröffnet werden. Dafür sind zwei weitere Fachkräfte notwendig.

Erhöhter Förderbedarf

In allen Kindertageseinrichtungen der Stadt Bad Herrenalb sei die Integration von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf möglich, denn auch für diese Buben und Mädchen bestehe ein Rechtsanspruch.

Dazu zählten Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, Verzögerung im Spracherwerb, Entwicklungsverzögerungen oder einer geistigen und/oder körperlichen Behinderung. Eine Prognose für die kommenden Jahre lasse sich kaum einschätzen, da sich die Zahl der Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf individuell verändern könne.

Und wie sieht es bei Kindern mit Behinderung aus? Die Fachstelle für Soziale Hilfen des Landratsamtes Calw überprüfe die Notwendigkeit einer zusätzlichen Integrationskraft und gewähre gegebenenfalls pädagogische und/oder begleitende Hilfen für diese Kinder im Rahmen einer finanziellen Pauschale.

Bedarf an Sprachförderung: In den Kindertageseinrichtungen der Stadt werde schon seit mehreren Jahren das Programm "Intensive Sprachförderung im Kindergarten (ISK)" in den jeweiligen Kindergärten praktiziert. Der Bedarf von Buben und Mädchen an einer intensiven, alltagsintegrierten Sprachförderung steige stetig.

Eine frühe und qualitativ hochwertige Sprachförderung sei besonders wichtig, um Kindern gute Entwicklungsgrundlagen, auch im Hinblick auf die Anforderungen in der Schule, mitzugeben. Die Sprachförderung sei ein wichtiges Qualitätsmerkmal der Arbeit in den Kindergärten.

Daher sollte auch in den kommenden Jahren ein Budget für die Fortbildung beziehungsweise für die Einstellung von Sprachförderkräften bereitgestellt werden.

Qualifiziertes Fachpersonal

Der KVJS schreibe für Kindertageseinrichtungen einen Mindestpersonalschlüssel vor. Dieser beinhalte die Urlaubstage der Beschäftigten, eine Quote für krankheitsbedingte Ausfälle, den Mehrbedarf für Schließtage und die Vor- beziehungsweise Nachbereitungszeiten.

Man benötige in den kommenden Jahren für die Einrichtungen qualifiziertes Fachpersonal. Dem entgegen stehe der große Fachkräftemangel im Bereich der Kindertagesbetreuung. Um Betreuungsengpässe oder die vorübergehende Schließung von einzelnen Gruppen zu vermeiden, werden diese Punkte genannt:

Die Einrichtungen sollen pädagogische Fachkräfte sowohl während der klassischen Ausbildung als auch in der praxisintegrierten Ausbildung (PIA) ausbilden.

Da die Stellen von Zweitkräften häufig nicht mit Kinderpflegerinnen besetzt werden können (Fachkräftemangel), sollte in Betracht gezogen werden, Erzieherinnen (höheres Entgelt) einzustellen, wenn keine Bewerber/innen mit anderer Qualifikation zur Verfügung stehen.

Die Kosten der Kindertagesbetreuung 2017 sahen so aus: Gesamteinnahmen 1 109 000 Euro; Personalkosten 1 960 000 Euro; weitere Sachausgaben 645 550 Euro; Gesamtausgaben 2 605 550 Euro; Zuschussbedarf 1 496 550 Euro.

Kurs für Tagespflegeeltern

Im Kindertagesbetreuungsgesetz (TAG) würden Kommunen über die Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen hinaus auch dazu angehalten, Plätze bei Tageseltern zu ermöglichen. Gerade in der Tagespflege könnten flexible, passgenaue Vereinbarungen zugunsten der Eltern geschaffen werden.

Wer Kinder in seine Obhut nehme, müsse beim zuständigen Jugendamt einen Kurs für Tagespflegeeltern absolviert haben, um eine Pflegeerlaubnis zu erhalten. Der Fachdienst Kindertagespflege überprüfe die räumlichen und personellen Gegebenheiten.

In Bad Herrenalb seien derzeit vier Tagesmütter mit einer gültigen Pflegeerlaubnis gemeldet.

Verlässliche Grundschule

Um eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf bieten zu können, gebe es in der Grundschule Bad Herrenalb das Angebot der verlässlichen Grundschule, das eine Ergänzung zu den bestehenden Unterrichtszeiten darstelle. Diese verlässliche Grundschule könne von den Kindern in der Zeit von 7.30 bis 13.30 Uhr in Anspruch genommen werden.

Ergänzend zu der verlässlichen Grundschule gebe es das Angebot der flexiblen Nachmittagsbetreuung, die von 13.30 bis 17 Uhr stattfinde. In dieser Zeit würden die Kinder von Betreuungskräften beaufsichtigt und erledigten zum Beispiel ihre Hausaufgaben zu festgelegten Zeiten. Besonders gemeinsames Spielen, Basteln und Malen stehe im Mittelpunkt. Die Kombination der verlässlichen Grundschule und der flexiblen Nachmittagsbetreuung biete eine Ganztagsbetreuung mit Hausaufgabenhilfe und passe sich somit optimal an die Bedürfnisse junger Familien an.

Die Schüler hätten zudem die Möglichkeit, sich für ein "schmackhaftes, vollwertiges und gesundes Mittagessen" nach dem Schulunterricht anzumelden und anschließend weiter in der flexiblen Nachmittagsbetreuung betreut zu werden.

Derzeit würden in der Kernzeitbetreuung 59 Kinder und in der flexiblen Nachmittagsbetreuung 26 Buben und Mädchen betreut. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen steige kontinuierlich, vor allem auch während der Schulferienzeiten.

Weitere Vorhaben

Die Zusammenfassung und weitere Vorhaben wurden in der Sitzungsvorlage so aufgegliedert:

Um den aktuellen Bedarf an Betreuungsplätzen decken zu können, wurden für die Ortsteile Neusatz und Rotensol Änderungen der Betriebserlaubnis gestellt und entsprechende Umbaumaßnahmen vorgenommen. Nach erteilter Betriebserlaubnis sollen diese beiden Gruppen – Neusatz: zehn Kinder im Alter von null bis drei Jahren; Rotensol: 22 Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt – eröffnet werden.

Einführung der zentralen Anmeldung mit Aufnahmekriterien, zur besseren Planbarkeit und Auslastung in allen Kindertageseinrichtungen.

Neubau einer weiteren Kindertagesstätte in Rotensol mit vier Kindergartengruppen zu je 22 bis maximal 25 Plätzen, zwei Kleinkindgruppen für Kinder im Alter von zwei bis drei Jahren mit maximal je zwölf Plätzen und zwei Krippengruppen für Kinder im Alter von null bis drei Jahren mit maximal je zehn Kindern pro Gruppe. Nach Fertigstellung dieses Kinderhauses werden die Gruppen aus dem Kindergarten Fuchsbau und dem Kindergarten Sonnenschein dort untergebracht.

Jährliche Anpassung der Elternbeiträge, um die Vorgaben des Städte- und Gemeindetages nach 20 Prozent Deckungsgrad in den kommenden Jahren zu erreichen.

Kostenpflichtige Schulkindbetreuung während der ersten drei Wochen der Schulsommerferien.

Budget für Fortbildungsmaßnahmen in der Sprachförderung bereitstellen.

Die weiteren Themen für den Arbeitskreis Kindergarten lauten: Flexibilisierung der Betreuungsmodelle; Schulkindbetreuung in allen Schulferien.

Arbeit gelobt

Christian Romoser (CDU) lobte Härter für die Vorstellung und die gute Arbeit, die in den Kindergärten geleistet werde. Karl-Heinz Pfeiffer (FW) wollte wissen, weshalb es mit Blick auf die Kinderpflegerinnen einen so großen Fachkräftemangel gebe. Härter sagte, dies sei durch den Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz begründet. Seit Einführung des Gesetzes würden Kinderpflegerinnen als Zweitkraft stark gesucht. Auf die Frage, wie groß der Unterschied beim Gehalt für Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen sei, informierte Härter: circa 400 Euro.