Bad Herrenalb Qual der Wahl bei Bürgermeisterwahl

Bad Herrenalb - In Bad Herrenalb haben die Wähler am Sonntag die Qual der Wahl: Denn bei den Bürgermeisterwahlen in der Stadt im Kreis Calw kandidieren gleich 29 Bewerber für den Chefsessel im Rathaus. Der überwiegende Teil davon entstammt allerdings nach Angaben der Stadt dem Umfeld der Satirepartei Die Partei.