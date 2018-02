Bad Herrenalb Personalmangel: Unruhe im Kindergarten

Was macht man denn dann? Vor dieser Frage stehe momentan die Stadt, die sich als Arbeitgeber diesem Problem stellen müsse. "Das schafft nicht immer nur Freude", gibt Bürgermeister Schaack zu. Tatenlos bleibe die Stadt dennoch nicht. In der Gemeinderatssitzung seien einige Stellenanzeigen in Zeitungen und Internetbörsen aufgezeigt worden, erzählt Mieves. Es wurde bereits viel für das Bewerbungsverfahren getan, führt das Gemeinderatsmitglied aus. Es sei ein Aufschrei der Eltern gewesen. Doch es sei nicht so, dass der Verwaltung die Verhältnisse nicht aufgefallen seien.

Viele Eltern hätten sich außerdem bereit erklärt, kurzfristig auch einzelne Kindergruppen zu übernehmen, um so dem Personalmangel entgegenzuwirken, bis die Stadt eine Lösung gefunden habe.

Hauptamtsleiterin Sylvia Wacker sah laut Mieves für diesen Vorschlag allerdings keine Zukunft. Nur pädagogisches Fachpersonal dürfe Kinder betreuen, wiederholt Mieves. Elternteile, die sich um die Betreuung ihrer Schützlinge sorgten, gehörten nicht dazu.

Gewährleistung des Versorgungsauftrags nicht gesichert

Die Gemeinde unterstehe außerdem auch einem Versorgungsauftrag, erklärt Schaack. Darunter falle auch die Gewährleistung der fakultativen Leistungen während der Osterzeit sowie an Pfingsten.

Aufgrund des derzeitigen Personalmangels im Kindergarten sei allerdings auch hier die Sorge groß, keine umfassende Betreuung anbieten zu können. Zu berücksichtigen seien dabei nicht nur die Eltern und ihre Kinder, sondern auch auf die Mitarbeiter müsse Rücksicht genommen werden, betont er.

Die Gemeinde stehe nun vor einer wichtigen Entscheidung. "Wir versuchen, eine Lösung zu finden", versichert Schaack, dass immerhin eine kleine Betreuung der Kinder möglich sei.

Nächste Woche sei zudem ein Runder Tisch mit allen Beteiligten geplant, um einvernehmlich nach einer Lösung zu suchen, zum Wohle des Nachwuchses.