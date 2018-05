Bad Herrenalb Personalisierte Dauerkarte zum Kultursommer

Trotz des Open-Air-Bereichs im Kurpark finden alle Veranstaltungen wetterunabhängig in einem Zelt statt. Vor und nach den Konzerten, Theater- und Kinoabenden lädt die Gastronomie auf dem "Kultursommer"-Gelände am Albufer zu kühlen Getränken und kleinen Leckereien ein.

Dauerkarten für den Kultursommer sind in der Touristik Bad Herrenalb, dem Kartenbüro in den Schmuckwelten Pforzheim sowie dem Kartenbüro in der Sparkasse in Mühlacker erhältlich. Hier gilt: 31 Euro für 31 Tage voller "Kulturgenuss & Sommerflair".

Mit der personalisierten Dauerkarte ist der Eintritt für alle Veranstaltungen des Kultursommers inklusive. Interessierte Besucher können ihre Lieblings-Veranstaltungen jeweils auch einzeln online buchen oder direkt in allen Vorverkaufsstellen erhalten.

Nach der erfolgreichen Gartenschau, die die ganze Stadt erblühen ließ, gibt es somit auch in diesem Jahr wieder gute Gründe Bad Herrenalb zu erleben.

Weitere Informationen gibt es bei der Touristik Bad Herrenalb, Telefon 07083/50 05 55, info@badherrenalb.de, www.kultursommer-badherrenalb.de.