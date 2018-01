Bad Herrenalb Parkhotel Luise: Vertrag vorzeitig aufgelöst

Anfang Oktober 2017 hatte Stephan Bode, Eigentümer des Bad Herrenalber Hotels Schwarzwald Panorama, mit seiner Hotelbetriebs- und Verwaltungsgesellschaft das Management des Parkhotels Luise in der Kur­stadt übernommen. Doch nun gab es offenbar unterschiedliche Auffassungen über die geschäftliche Ausrichtung des Hauses.

Das Parkhotel Luise in Bad Herrenalb ist das zentrale Hotel der "Luisenhotels GmbH & Co. KG". Zu diesem Verbund gehören bisher drei Häuser in Bad Bergzabern: das Hotel Luisenpark, das Hotel Luise und das Gästehaus Luise. Ab März ist auch das Waldhotel Luise in Freudenstadt ein Teil der Hotelgruppe.

Bodes Gedanke war, sein Management im Parkhotel Luise Stück für Stück auf die anderen Häuser zu übertragen und dabei Synergien zu nutzen.