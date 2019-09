Bad Herrenalb OB-Wahl: Mittlerweile gibt es 20 Bewerber

Ernsthafte Bewerbung oder Satire?

Auch wenn Schlüter als unabhängiger Kandidat antritt, erscheint aufgrund seiner Nähe zur "Partei" zumindest fraglich, ob sein Wahlprogramm ganz ernst zu nehmen ist. Der 30-Jährige habe bereits zahlreiche Erfahrungen in der Lokalpolitik sammeln können, sei Mitglied einer dem Untergang geweihten, einstmals stolzen Arbeiterpartei sowie zuvor einer vom Verfassungsschutz beobachteten politischen Sekte gewesen, aus der er nur durch seine Flucht aus der ehemaligen DDR heraus gekommen war, behauptet Schlüter in seiner Pressemeldung, vermutlich wohl wissend, dass die DDR vor 30 Jahren in ihren Endzügen lag, eine "Flucht" also allerhöchstens im Kinderwagen möglich gewesen wäre.

Beruflich arbeite Schlüter als freier Autor. Seit 2007 lebe er in Berlin, wo er zunächst "sein brotloses Studium der darstellenden Künste abschloss und schließlich über acht Ecken zum Schreiben von drittklassigen Büchern und Kurzgeschichten kam", schreibt er.

In der Pressemeldung heißt es weiter: "Schlüter glaubt, dass vieles gut läuft in Bad Herrenalb, aber er ist auch davon überzeugt, dass sein Blick von oben herab (also von Berlin aus) und seine Berufserfahrungen als Bürgermeister in allen Versionen von Sim City dringend benötigte Akzente liefern können."

Potenzial sieht er nach eigener Aussage im Ausbau erneuerbarer Energien und schlägt daher konkret die Schaffung eines freiwilligen Hamsterrad-Dienstes vor. "Auf diese Weise müssten in Bad Herrenalb keine ungeliebten und Vogel tötenden Windmaschinen gebaut werden, die die schöne Aussicht auf den nächsten Berg verschandeln. Für Langzeitarbeitslose soll der Dienst übrigens verpflichtend gelten. Die haben sowieso nichts Besseres zu tun", so Schlüter

Auch für das Thema Wohnraum und Kriminalität setze sich Schlüter besonders stark ein. In Bezug auf die Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte schreibt er: "Die Schaffung eines Problembezirks ist obligatorisch, wenn Bad Herrenalb auch in der Zukunft noch bestehen will. Wirtschaftlich wachsende Städte wie Hamburg, Köln, Berlin, Dortmund, sogar Dresden und Chemnitz haben sich an diesem Konzept bereits erfolgreich orientiert."

An den Terminen für die Kandidatenvorstellung könne sich Schlüter laut Pressemitteilung "leider nicht beteiligen", lade aber zu einem offenen Dialog auf seinem Instagram-Account, www.instagram.com/s.schlueter.nk/, ein.

Dort würden auch regelmäßig neue Punkte aus seinem "Regierungsprogramm" und weitere Meldungen zu seiner Kandidatur unter dem Hashtag #BadHerrenalb2019 veröffentlicht.