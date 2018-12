Bad Herrenalb Neues Zuhause für Sozialstation

Bad Herrenalb. Die Sozial- und Diakoniestation Bad Herrenalb und Dobel hat in den ehemaligen Räumlichkeiten des Kindergartens "Regenbogen" an der Alb ein neues Zuhause gefunden. Anita Müller-Friese, Vorsitzende des Krankenpflegevereins Bad Herrenalb – Dobel, und Bürgermeister Norbert Mai unterzeichneten den Vertrag. Noch am selben Tag bezog die Sozial- und Diakoniestation ihr neues Domizil.