Bad Herrenalb Mutmaßlicher Räuber 18 Monate nach Supermarkt-Überfall gefasst

Nun steht der 33-Jährige laut Polizei im dringenden Verdacht, auch am 10. September 2019 in der Bad Herrenalber Kurpromenade in ein Optikerfachgeschäft eingebrochen zu sein und über 150 Brillen gestohlen und dadurch einen Schaden von über 10.000 Euro angerichtet zu haben.

Der Mann wurde Ende April in der Pfalz festgenommen. Er befindet sich in Untersuchungshaft.