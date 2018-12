Bad Herrenalb Mit Wanderungen zum Jahresende die Natur erleben

Ein Muss für alle, die sich für die faszinierende Geschichte Bad Herrenalbs interessieren, ist die Nachtwächterwanderung am Samstag, 29. Dezember. Gemeinsam mit dem Bad Herrenalber Nachtwächter begeben sich die Teilnehmer auf eine Zeitreise durch die Stadt. Sie kommen vorbei am geheimnisvollen Paradies und an dunklen Ecken und hören das Rauschen der Alb und Lauschen spannenden Geschichten, Sagen und Legenden aus längst vergangener Zeit. Die Führung beginnt um 19 Uhr und endet um 21 Uhr. Treffpunkt ist vor der Tourist-Info, Rathausplatz 11. Die Kosten für die Führung betragen drei Euro, eine Anmeldung ist erforderlich.