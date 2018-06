Bad Herrenalb Mit jemandem über Gott und die Welt reden

Rund 10 000 Menschen, berichtet er, seien insgesamt zu den Gartenschau-Veranstaltungen der Kirchen gekommen. Besonders freut ihn, dass der Arbeitskreis heute, im Jahr eins nach der Gartenschau, aus evangelischen, neuapostolischen und katholischen Gemeindegliedern besteht.

"Ganz bewusst", so Hyneck, "werden die Angebote schwerpunktmäßig von Laien getragen, um die, die sowieso durch Ämteraufgaben eingespannt sind, nicht zusätzlich zu belasten."

So funktioniert dies nicht nur bei den "Poetischen Momenten", sondern auch bei den Andachten sonntags ab 16 Uhr.

Eine Gruppe von Personen aus verschiedenen Bad Herrenalber, aber auch der Dobler und Loffenauer Kirchengemeinde sowie unterschiedlicher Konfessionen, koordiniert von Kirsten Kastner aus Dobel, sind hier im Wechsel mit kurzen Impuls-Andachten tätig. "Bis zu 17 Gäste waren schon bei einzelnen Terminen", freut sich Kastner.

Fünfköpfiges Team wechselt sich ab

Neu ist das dritte Angebot, das Projekt "Kirchenbank". Hier sitzt jeden Freitag von 17 Uhr bis 18 Uhr jemand, mit dem interessierte Menschen über Gott und die Welt ins Gespräch kommen dürfen. "In unserem fünfköpfigen Team, das sich hier abwechselt, haben alle eine seelsorgerliche Ausbildung", betont Anita Müller-Friese.

Ob gezielt oder zufällig – sie freut sich über alle Menschen, die in dieser Stunde auf sie zukommen und ins Gespräch kommen.

Zu Hynecks zweiten "Poetischen Momenten" fanden sich keine Interessierten ein. Es mag am drohend grauen Gewitterhimmel gelegen haben oder an den Aufbauaktivitäten für den Kultursommer direkt nebenan – Hyneck entmutigt das nicht. Er wird wieder da sein am "Treffpunkt Kirche" mit einem Gedicht.

Das, so Stadtmarketing-Leiterin Nina Schäfer, sei grandios an allen drei Angeboten: dass die Kirche mitten in den Kurpark zu den Menschen kommt.