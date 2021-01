Bad Herrenalb Mit einer Walddusche fängt 1840 alles an

Der Fund ist sensationell, weil die Walddusche für Dr. Weiß eine der Voraussetzungen zur Gründung einer Kaltwasserheilanstalt in Bad Herrenalb war. In einem Brief vom 28. Oktober 1839 bittet er den württembergischen König, das besagte Waldstück am Mayenberg kaufen zu dürfen. Er schreibt: "… weil keine Erweiterung und anständige Ausstattung der Anstalt gedacht werden kann ohne den Besitz dieses Grundstücks …". Arndt sagt dazu: "So betrachtet war die Walddusche ein gründungsrelevantes Element der Kaltwasserheilanstalt in Herrenalb". Der König sah das auch so. Er überließ Weiß das Waldstück und das ehemalige Cameralamtsgebäude des Klosters (heute Stadthaus am Rathausplatz). Der Kurbetrieb in Herrenalb konnte beginnen.

Beschwerden nachweislich gelindert

Arndt erklärt, wozu Waldduschen dienten: "Diese Art der Heilanwendung war in der Prießnitz’schen Heilmethode sehr wichtig gewesen. Das sogenannte Sturzbad an Waldduschen war eine therapeutische Maßnahme, um Kranke durch das von oben mit Wucht herunterstürzende kalte Wasser, im Sinne der Wasserkurmethoden (Hydrotherapie) von Prießnitz zu heilen. Die zu kurierenden Menschen haben ihre leidenden Körperteile dem konzentrierten Wasserstrahl ausgesetzt und erhofften sich von der Durcharbeitung des Muskel- und Säftesystems eine Linderung ihrer Beschwerden, was nachweislich in sehr vielen Fällen bis zum völligen Verschwinden gelang."

Arndt (63) lebt seit vier Jahren in Bad Herrenalb. Seit einigen Tagen ist er Rentner. Von Beruf ist er Fotografenmeister, zuletzt als Selbstständiger in den Bereichen Werbefotografie und Luftbildaufnahmen. Seit Mai 2018 betreibt er private Studien zur Ortsgeschichte Bad Herrenalbs und seines Kurbetriebs. Gleichzeitig forscht er über Vinzenz Prießnitz, nach dessen Vorbild und Grundsätzen die Kaltwasserkur in Herrenalb betrieben wurde. Wer Fragen oder Anregungen zu diesem Thema hat, kann sich direkt an ihn wenden unter Telefon 07083/9 22 08 81 oder E-Mail: m.arndt@herrenalb-und-umgebung.eu. Lohnenswert ist auch ein Blick auf seine Homepage https://herrenalb-und-umgebung.eu.