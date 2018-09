Bad Herrenalb Mißlesgrund

(geg). Der Salmannsgrund ist nicht nur Forstrevier-, Gemarkungs- und Landkreisgrenze. Wie Heimatexperte Bernhard Kraft aus Dobel ausführt, war die Fläche bereits im 15. Jahrhundert sogenannte Wildbann-Grenze, also Grenze des Jagdbereichs zwischen Württemberg und Baden. Der zweite Name für das Gelände lautet Mißlesgrund, also feuchter Grund, Beleg dafür, dass hier über Jahrhunderte der Bachlauf Wasser brachte und bringt.

Dobel/Neuenbürg. Die rund 60 Tiere, überwiegend Burenziegen, von Theodor Hellinger aus Karlsbad, sind mit einer Mission vor Ort: von August bis September sind sie, im zweiten Jahr, als vierbeinige Landschaftspfleger im Einsatz. Das Forstamt Enzkreis hatte sich auf Initiative von Förster Brenneis 2017 erfolgreich mit dem Ziegenbeweidungsprojekt für das 100 000-Euro-Waldnaturschutzprogramm von ForstBW beworben.

Ziel ist bei dessen Förderung, mit historischen Waldnutzungsformen Kulturlandschaft zu erhalten. In diesem Fall die bestehenden Freiflächen nicht zuwachsen zu lassen. Und dies geht bei der Topografie im Eyachtal mit Steilhängen und engen Taleinschnitten nicht unter Einsatz von großen Maschinen. Bei der sogenannten Stoßbeweidung über etwa vier Wochen fressen die Tiere die Flächen nahezu frei. Ziegen sind Mischfresser und vertilgen anders als Schafe auch Gehölztriebe, sogar bis zu einer Wuchshöhe von bis zu zwei Metern, indem sie sich zum Fressen auf die Hinterbeine stellen.