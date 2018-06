Bad Herrenalb Mindestens 50 Cent pro 25-Meter-Bahn beisteuern

Freier Eintritt

Sponsoren und Schwimmer haben am Aktionstag freien Eintritt ins Bad. Der Start ist um 11 Uhr. In einem abgegrenzten Bereich des großen Schwimmbeckens kann man bis gegen 15 Uhr seine Bahnen ziehen.

Wer Sponsor werden möchte, kann sich bei Claudia Brendle unter der Telefonnummer 07083/93 34 79 oder per E-Mail an c.l.brendle@gmail.com melden. Schwimmer können sich bei Josef Reiser unter Telefon 07202/51 59 oder per E-Mail an reiser-josef@t-online.de anmelden. Für einen reibungslosen Ablauf bitten die Organisatoren um Nachricht bis 12. Juni.

Kleine Überraschung

Am Ende des Sponsorenschwimmens gibt es für den jüngsten und den ältesten Teilnehmer sowie für den Schwimmer, der die meisten Bahnen geschwommen ist, eine kleine Überraschung aus den Händen von Bad Herrenalbs Bürgermeister Norbert Mai. Er ist der Schirmherr der Aktion.

Zuletzt wird die erzielte Spendensumme bekannt gegeben. Der Tag klingt am Freibadkiosk aus. Dort gibt es auch die Möglichkeit, das WM-Spiel um den dritten Platz auf Großbildleinwand anzuschauen.