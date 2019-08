Bad Herrenalb Marc-Yaron Popper will Bürgermeister werden

Bad Herrenalb - Am Donnerstagvormittag ist die Pressemitteilung an den Schwarzwälder Boten verschickt worden: Rechtsanwalt Marc-Yaron Popper aus Karlsruhe kündigt an, dass er am Dienstag, 27. August, seine Bewerbung für das Bürgermeisteramt in Bad Herrenalb einreichen wird.