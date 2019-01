Bad Herrenalb Letzter Empfang mit Amtskette

Übrigens: Bei der Bürgermeisterwahl am 2. November 2003 waren es am Ende mehr als 250 Stimmen, die Mai vor seinem schärfsten Kontrahenten lag. Rund acht Jahre später, am 16. Oktober 2011, stand um 18.45 Uhr das vorläufige Ergebnis fest: 66,1 Prozent für Amtsinhaber Norbert Mai und 30,4 Prozent für Gegenkandidatin Sonja Feistauer.