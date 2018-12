Bad Herrenalb Landkreis-Wechsel: Landtag hat letztes Wort

Das Warten hat für die Bad Herrenalber ein Ende: Der Landtag wird am 20. Dezember den Antrag zur großen Anfrage "Mögliche Konsequenzen eines Wechsels des Landkreises der Stadt Bad Herrenalb" der Fraktionen von Grünen und CDU beraten und beschließen. Vorausgegangen war ein Bürgerentscheid im Oktober 2016. 29,8 Prozent der Wahlberechtigten hatten seinerzeit für den Wechsel in den Kreis Karlsruhe gestimmt, 29,1 Prozent dagegen. Lediglich 43 Stimmen gaben den Ausschlag. Im April gab es eine Anhörung, an der sowohl die Vertreter der Bürgerinitiative "Sag Ja zum Landkreis Karlsruhe", der Stadt Bad Herrenalb und der betroffenen Kreise teilgenommen hatten.

Laut dem Antrag der Koalitionsfraktionen soll jetzt der Landtag feststellen, dass nach Abwägung der für und gegen eine Gebietsänderung sprechenden Aspekte keine überwiegenden Gründe des öffentlichen Wohls für einen Wechsel der Stadt Bad Herrenalb vom Kreis Calw zum Kreis Karlsruhe vorliegen. Am bestehenden Gebietszuschnitt der Kreise Karlsruhe und Calw soll festgehalten werden. Die beiden Landkreise sowie die Stadt Bad Herrenalb sollen zudem ersucht werden zu prüfen, wie die bereits ausgeprägte interkommunale Zusammenarbeit innerhalb des Kreises Calw und über die Kreisgrenzen hinweg durch weitere Initiativen unterstützt und gefördert werden könnte.

"Wir haben den Sachverhalt mit großer Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein geprüft und beraten", stellt Thomas Blenke, CDU-Abgeordneter des Kreises Calw, fest. Gegen den Wechsel spreche unter anderem die ablehnende Haltung des Landkreises Karlsruhe zu einem möglichen Wechsel Bad Herrenalbs unter Hinweis vor allem auf die damit verbundene Verschlechterung der Finanzkraft des Kreises.