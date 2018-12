Bad Herrenalb Landkreis-Wechsel: Entscheidung vor Weihnachten?

Es handle sich um die beiden letzten Plenartage vor dem Jahreswechsel. Noch stehe nicht fest, an welchem Tag das Thema auf die Tagesordnung komme.

"Sind Sie dafür, dass sich die Stadt Bad Herrenalb bei der Landesregierung, den Landtagsfraktionen sowie den Landtagsabgeordneten dafür einsetzt, dass diese eine Gesetzesvorlage in den Landtag einbringen, nach der die Stadt Bad Herrenalb aus dem Landkreis Calw aus- und in den Landkreis Karlsruhe eingegliedert wird?" – so lautete die Frage beim Bürgerentscheid in der Siebentälerstadt am 23. Oktober 2016. 29,8 Prozent aller Wahlberechtigten votierten für einen Wechsel. Für den Verbleib beim Kreis Calw sprachen sich 29,1 Prozent aus. Lediglich 43 Stimmen gaben den Ausschlag.

Langes Warten