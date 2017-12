Bad Herrenalb Kostenloses Bienenvolk für jeden Neuimker

Bad Herrenalb. Die Bad Herrenalber Gartenschau, der riesige Neuimkerkurs, das Imkerfest an Himmelfahrt und der ausgebuchte Honigkurs Ende November waren neben der Arbeit mit den eigenen Bienen echte Herausforderungen, die organisatorisch mit Bravour gemeistert wurden.

Mit fünf Wirtschaftsvölkern in Magazintürmen in den Königinnen-Kennzeichnungsfarben, gelb 2017, rot 2018, grün 2019, blau 2020 und weiß 2021, machten die Bad Herrenalber Imker im naturbelassenen Teil des Kurgartens auf ihren Imkergarten aufmerksam. In einem von Vereinsmitgliedern umgestalteten Vier-Waben-Schaukasten konnten die interessierten Gartenschaubesucher Bienen bei der Arbeit beobachten.

Fachmännische Auskunft