Bad Herrenalb Kopie des Herrenalber Gebetbuchs sorgt für Furore

Der Verlag "Millennium Liber" aus Spanien hat die Kopie des Gebetbuchs hergestellt. Verleger Alberto Sánchez Nieto erklärte im Gespräch mit unserer Zeitung, wie es dazu kam. Sein Verlag hat das Ziel, sehr seltene historische Bücher, die in Tresoren von Bibliotheken schlummern, vor dem Vergessen zu bewahren. Zu diesem Zweck nimmt er Kontakt mit den Eigentümern auf, erwirbt die Kopierrechte und stellt mittels eines fotografischen Verfahrens sogenannte Faksimile-Ausgaben her. Dabei legt er größten Wert auf eine originalgetreue Wiedergabe, dass die Käufer – meist Museen, Universitäten und Bibliotheken – damit wissenschaftlich arbeiten können.

Auf der Suche nach interessanten Büchern stieß Alberto Sánchez Nieto in der Handschriftensammlung der Stadtbibliothek in Berlin auf das Herrenalber Gebetbuch. "Als man mir das Buch zeigte, war ich elektrisiert. Die Miniaturen waren komplett anders als alles, was ich bisher in die Finger bekam", erzählte der Verleger. Im Herrenalber Gebetbuch sind neben lateinischen Texten auch 30 ganzseitige handgemalte Abbildungen, die "Miniaturen" genannt werden. Diese Bilder seien "sehr deutsch". Auf Nachfrage erklärte er, was er damit meinte. Die Illustrationen seien sehr emotional, tiefgründig und ernst.

