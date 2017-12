Bad Herrenalb Kein Vertrag mit Sidem Verwaltungs GmbH

Bereits vor Beginn der Gartenschau in Bad Herrenalb waren sie zeitweise für die Kurhaus-Gastronomie verantwortlich und durch ihre langjährige Erfahrung im Event-Bereich, die sie mit ihrem im Klosterviertel gelegenen Restaurant Villa Lina sammeln konnten, eignen sie sich hervorragend für diese Aufgabe", heißt es abschließend in der Mitteilung.

Jetzt dürften etliche Bad Herrenalber aufatmen: Die Stadt geht wieder auf die Suche nach einem Kurhauspächter. Als im August darüber informiert wurde, dass die Stadträte mehrheitlich für Verhandlungen mit der Sidem Verwaltungs GmbH plädierten, war der Unmut groß. Zumal es auch Kopfschütteln darüber gibt, wie die Firma ihr neu erworbenes Hotel am Kurpark bislang vermarktet. Verkaufsstände samt Souvenirs waren fürs Kurhaus geplant. Nun werden die Karten wegen "unterschiedlicher Vorstellungen von der Gestaltung spezifischer Vertragsinhalte" neu gemischt. Ein Dankeschön geht an Familie Wedner von der Villa Lina, die interimsmäßig wieder den Betrieb übernimmt. Schnellstmöglich will die Stadt sich um eine dauerhafte Lösung bemühen. Hoffentlich hat sie bei der erneuten Suche ein glücklicheres Händchen.