Bad Herrenalb Ist Brandstifter nun schuldunfähig?

Der Mann schweigt im Wesentlichen zu den Vorwürfen, auch weil er sich, so sein Pflichtverteidiger Rainer Reichle, an nichts erinnern könne. Seit mehreren Jahren berufsunfähig und in psychiatrischer Behandlung soll er zeitweise auf die von Fachärzten verordneten Medikamente verzichtet und stattdessen auf Mittel und Ratschläge einer Heilpraktikerin vertraut haben. Staatsanwalt Benjamin Bräutigam hat seine Unterbringung in einer Fachklinik beantragt.

Während der vermutlich zweite Brand und der Vandalismus am Birkenhof im benachbarten Rotensol bald entdeckt wurde und vergleichsweise glimpflich ausging, entstand beim Großbrand am Neusatzer Schwalbenhof, zu dem ein von lauten Knallen aufgeschreckter Nachbar um 4.15 Uhr als Erster die Feuerwehr alarmierte, ein Schaden von mindestens 800 000 Euro: Neben der Scheuer mit drei Schleppern und einem Radlader wurde auch die Solaranlage auf dem Dach völlig zerstört, zwei nahestehende Autos schwer durch die Hitze beschädigt, vielerlei Gerät, Viehfutter und hunderte Ballen Heu vernichtet.