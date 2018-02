Bad Herrenalb Investitionen

Würde es nach Stadtrat Reinhard Domke gehen, müsste die Bad Herrenalber Stadtverwaltung in diesem Jahr eine Million Euro einsparen. Doch so einfach sei es nicht, wurde ihm von Kollegen und Verwaltung mitgeteilt. Bei der Haushaltsberatung war sich aber der Gemeinderat am Mittwochabend durchaus klar darüber, dass gespart werden muss.