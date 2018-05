Bad Herrenalb Insgesamt sind mehr als 40 Helfer im Einsatz

Über 200 Menschen haben am Sonntagnachmittag an einer 50 Meter langen "fairen Kaffeetafel" in der Klosterstraße von Bad Herrenalb Platz genommen. Wurde ein Platz frei, besetzte ihn gleich ein anderer, um fair gehandelten Kaffee oder Tee zu trinken und dazu ein Stück Kuchen zu essen.