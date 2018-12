Bad Herrenalb "In the Ghetto" sorgt für Gänsehautgefühl

Selbst Gerlinde Weiß, die das Konzert für den Veranstaltungsservice organisiert hatte, gab sich als echter Fan zu erkennen: "Ich hab kurz vor Elvis‘ Tod 1977 noch eins der letzten Doppelalben für meinen Mann gekauft – das haben wir heute noch!"

Stets Kontakt zum Publikum

Vom legendären "Jailhouse Rock" bis zu den Filmsongs wie "Flaming Star" sang sich Pitman durch die wichtigsten der, wie er erklärte, "zwischen 700 und 800 Songs des ›King‹".

Er hielt dabei stets Kontakt zum Publikum – wie wenn er Kurhaus-Hausmeister Jörg König zum "King" des Abends krönte, weil jener die Idee mit der Panoramaleinwand statt Pitmans eigener, kleinerer gehabt hatte.

Spontanes Wunsch-Duett ein Glanzlicht

Im zweiten Konzertteil nahm der Interpret die Zuhörer mit in die 1960er-Jahre und "Devil in the sky" oder – mit wehmütigem Seufzen aus dem Publikum – "Now or never" sowie die "phänomenale End-Sechziger-Zeit" mit dem unvergesslichen "Love me tender", ausdrucksvoll zelebriert.

Weiter ging die Reise ins Las Vegas der 1970er-Jahre, und der weiße, nietenbesetzte Anzug durfte nicht fehlen – sehr zur Zufriedenheit mancher Fans im Publikum. Von "Sweet Caroline" bis "Kentucky Rain" überzeugte Pitman und erzählte offen vom Beginn seiner eigenen Karriere, die erst 1999 im Alter von knapp über 30 Jahren begonnen hat.

Ein Glanzlicht war das spontane Wunsch-Duett von Gast Armin Heil aus Würmersheim, der "Wooden Heart" bravourös zusammen mit Pitman ins Mikro sang. Und im Anschluss das Elvis-Lied schlechthin, "In the Ghetto", bei dem echtes Gänsehautgefühl herüberkam.

Mit "I did it my way" verabschiedete sich Pitman musikalisch – selbstverständlich nicht ohne eine weitere Zugabe – und stand im Anschluss für Autogrammwünsche und Erinnerungsfotos zur Verfügung.

Lieblingsmahlzeit angeboten

Im Übrigen hatte sich auch das Kurhaus-Team ganz auf den besonderen Abend eingestellt: Unter anderem gab es Elvis’ Lieblingsmahlzeit, Erdnussbutter-Banane-Sandwich mit Bacon. Ganz nach dem Leinwandmotto zu Konzertbeginn, dem Zitat eines anderen Großen aus der Zeit des Rock’n’Roll-Kings, John Lennon: "Before Elvis – there was nothing."