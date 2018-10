Bad Herrenalb Impulse der Postwachstums-Ökonomie

Bad Herrenalb. Ausgezeichnet wurden Paechs Impulse aus dem Forschungsgebiet der Postwachstums-Ökonomie, die er auch in die Nachhaltigkeitsdiskurse der Evangelischen Akademie eingebracht hat. Der Preisträger konnte sich gleich über zwei Laudationes freuen. Die Referentin für gesellschaftspolitische Jugendbildung, Claudia Rauch sagte, bei Paechs Vorträgen sei zu spüren gewesen, dass er auch für seine Botschaft einstehe. Als Ökonom auch Wachstumskritiker zu sein, sei für ihn eine logische Schlussfolgerung. Wachstum und Nachhaltigkeit seien nicht überall in Einklang zu bringen, stelle Paech fest. Er habe den Finger in die Wunde gelegt und das Luftschloss des "grünen Wachstums" zerstört.

Akademiedirektorin Uta Engelmann sagte, Paechs Glaubwürdigkeit habe Wirksamkeit entfaltet. Er habe eine Lanze gebrochen für Eigenverantwortlichkeit und lebe Vorbildfunktion. Das Motto der Akademie erfahre mit dem Preisträger eine besondere Profilierung.

In seinem Festvortrag "Ökonomie der Genügsamkeit", zeigte der Preisträger auf, dass materieller Wohlstand und das Gefühl, glücklich zu sein, nicht im gleichen Maße wachse, sondern dass die Glückskurve sich bei Erreichen einer gewissen Wohlstands-Schwelle nach unten bewege. Hinsichtlich des Klimawandels bekräftigte er, dass sämtliche Anläufe einer ökologischen Modernisierung grandios gescheitert seien. Vor dem Trümmerhaufen geplatzter Fortschrittsverheißungen, würden sich erneut wachstumsskeptische Positionen formieren, wie das Alternativmodell "Postwachstumsökonomie". Genügsamkeit, Reduktion, manuelle Selbstversorgung – als elementare Voraussetzungen für eine Wirtschaft ohne Wachstum, ließen sich weder an technologische Innovationen noch an die Politik abwälzen. Sie könnten nur eigenständig erbracht werden.