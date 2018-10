Bad Herrenalb Immer wieder stürmischer Applaus

Abschiedsschmerz und Herzeleid klingen aus Silchers Lied "O, wie herbe ist das Scheiden". Weniger bekannt ist Schuberts Lied "Frisch atmet des Morgens lebendiger Hauch", das dieser schon im Alter von 15 Jahren komponierte. Es ist ein heiterer dreistimmiger Chorsatz.

"Der Lindenbaum", ein Kunstlied aus Schuberts Liederzyklus "Winterreise", war Vorbild für Friedrich Silchers gleichnamigen vierstimmigen Chorsatz, der zum bekannten Volkslied wurde.

Nach vielen philosophischen Gedanken wurden auch leichtere Sujets behandelt. Die Lieder "Nachtmusik" und "Zum Rundentanz" beschreiben lustige Feste.

Alte Musik

Der erste Konzertteil endete mit "Gesang der Geister über den Wassern", einer Vertonung des gleichnamigen Gedichts von Johann Wolfgang von Goethe. Es ist eines der wichtigsten Lieder Schuberts, ein monumentales, und hochdramatisches Werk. Wie die Zuhörer erfuhren, hat "Camerata Musica Limburg" sämtliche Werke, die Schubert für Männerchor komponiert hat, auf CDs aufgenommen.

Der zweite Konzertteil war eine Hommage an das berühmte A-cappella-Ensemble "The King’s Singers", ein Chor ehemaliger Schüler des King’s College. Zu hören war alte Musik, so "Matona mia cara", ein Liebeslied von Orlando di Lasso aus dem 17. Jahrhundert, Zeitgenössisches, wie Kurt Bikkenbergs "Schlaflied", nach einem Liebesgedicht von Rainer Maria Rilke, bis hin zur Popballade "Eternal Flame" von den Bangles.

Beim Publikum kamen die Sänger bestens an und es gab immer wieder stürmischen Applaus.