Bad Herrenalb Im Herbst besonders wachsam

Jetzt muss die Kolonie mit ausreichenden Vorräten bestückt werden, damit im nächsten Frühjahr wieder emsige Sammlerinnen ausschwärmen können. Saller hat mittlerweile ein kleines Feuer entzündet und nutzt den Rauch, um am Bienenvolk zu arbeiten. Vorsichtig zieht er ein Rähmchen mit einer Wabe und jeder Menge Bienen aus dem alten Baumstamm heraus.

Bis zu 2000 Eier pro Tag

Der Futtervorrat für den Winter ist ausreichend und die Bienenkönigin legt noch emsig Eier in die leeren Brutwaben, die Saller als "Kinderstube" bezeichnet. Die Königin hat für den Nachwuchs zu sorgen und legt in den Sommermonaten bis zu 2000 Eier pro Tag. Würde man diese Eier auf eine Waage legen, sind diese 1,5 Mal schwerer als das Eigengewicht der Königin. Um diese Leistung zu erbringen, muss die Königin von ihrem "Hofstaat", also den Bienen, die sich ständig um sie herum bewegen, gefüttert und gepflegt werden. Obwohl die Bienenkönigin etwa ein Viertel größer ist als ihre Arbeiterbienen, hat ihr Saller einen Punkt auf den Rücken geklebt und kann sie so "in der großen Menge der Bienen schneller finden".