Bad Herrenalb "Ich bin lackhosenintolerant"

Sieben Poeten traten mit selbst geschriebenen Texten und Gedichten zum Wettbewerb an. Etwa 60 Zuhörer gaben durch Klatschen ihr Votum ab. Keine leichte Aufgabe, angesichts der Vielfalt der Beiträge. Elisa Herzig aus Weinheim widmete ihren Text dem Thema "Entscheidungen". Als Studentin ist sie genervt von den ständigen Fragen "Was willst du machen? Was willst du werden?" Darauf antwortete sie schnippisch "Mir egal". Aber sie kannte die richtige Antwort: "Woran unser Herz hängt, da gehören wir hin." Ums Erwachsenwerden ging es auch beim Vortrag von Philipp Stroh aus Offenburg. Selbstironisch bemerkte der junge Mann: "Mit zu wenig Selbstvertrauen behandelst du die Frauen wie Tee: Du lässt sie ziehen, weil sie zu heiß sind." Auch Christiane Stork aus Grötzingen bewies Wortwitz mit einer Geschichte, in der sie Begriffe der menschlichen Anatomie anhäufte und umoperierte. Beispiel: "Zieh was anderes an, ich bin lackhosenintolerant. Ihr Minis-Kuss war süß. Dann sank er zu Boden und knöchelte."

Bessere Wertung

Emotional wurde es bei Natalie Blaser aus Karlsruhe und ihren Gedanken zu ihrer großen Sommerliebe. Und trotz viel Applaus kam keiner dieser Poeten in die Schlussrunde. Den dritten Platz belegte Markus Becherer aus Kaiserslautern mit "Konferenz der Partytime", bei der er eine ausgelassene Party wie eine Fußball-Konferenzschaltung im Radio moderierte. Liveberichte von der Tanzfläche, an der Bar und aus der Damentoilette hatten es in sich. Das Publikum giggelte vor Vergnügen. Noch mehr Applaus und damit eine bessere Wertung bekam aber Phriedrich Chiller aus Kaiserslautern, mit seinen lyrischen Wortspielen rund um das Thema Verantwortung. Zum Publikumsliebling wurde Laura Gommel aus Heidelberg. Sie sang in Worten eine Lobeshymne auf ihren Großvater. Ihr letzter Satz lautete: "Und wenn du gehst, bleibt ein Teil von dir bei mir." Das bewegte die Herzen des Publikums. Dafür gab es stürmischen Applaus und den ersten Platz beim fünften Bad Herrenalber Poetry Slam.