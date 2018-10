Bad Herrenalb Hundesteuer wird bald erhöht

Wie die Verwaltung ausführte, wurde die Hundesteuersatzung der Stadt im Jahr 2015 überarbeitet, die ursprüngliche Fassung stamme aus dem Jahr 1997.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung schlage die Verwaltung die Erhöhung der Steuer vor. "Die Hundehaltung im Stadtgebiet und den Ortsteilen hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen", was unter anderem steigende Kosten für die Stadt mit sich bringe – so zum Beispiel aufgrund von Reinigungsarbeiten.

106 Euro für den ersten Hund, 240 Euro für den zweiten