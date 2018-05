Bad Herrenalb Hotelier Stephan Bode im Interview ohne Worte

Als einer von sieben Knaben auf einer Mädchenschule konnte er sich nicht mehr wirklich auf den Unterricht konzentrieren. Deshalb hat er die Schule auch mit 14 Jahren verlassen, um zu arbeiten. Ohne Abschluss. Dafür aber mit der klaren Vorstellung, was er machen will.

Und er fand tatsächlich ein Hotel, "das mich ohne Abschluss genommen hat". Nach der Ausbildung ging es dann in die große, weite Welt: Ostsee, Österreich, Schweiz, 3,5 Jahre auf Kreuzfahrtschiffen, 2,5 Jahre Südafrika – in einer Zeit, "als Nelson Mandela noch im Gefängnis saß und Apartheit regierte".

Dann ging’s zurück. Erst Berlin, dann Helgoland – die erste Stelle 1999 als Hoteldirektor. Dort hat er die Liebe zur Natur entdeckt. "Aber Helgoland ist am ›Popo‹ der Welt. Und es ist schon blöd, wenn du bei schlechtem Wetter nicht von der Insel kommst." Also wieder weg. Eigentlich auf die Kanaren. Aber er landete in Zeulenroda-Triebes – irgendwo im Nirgendwo zwischen Hof und Gera.