Bad Herrenalb "Heiße Kartoffel" für Schultes Mai

Viel unterwegs

Eines der Ziele habe er in seiner zweijährigen Amtszeit aber leider nicht umsetzen können: die Steigerung der Mitgliederzahl. Mit dem Austritt Malschs sei sogar das Gegenteil eingetreten und so bilden die Kommunen Bad Herrenalb, Dobel, Ettlingen, Karlsbad, Marxzell, Straubenhardt und Waldbronn gemeinsam mit dem Verein "Feine Adressen" die Mitglieder des Tourismusverbandes. Es sei eben schwierig für einen Verein, der Geld für Marketing ausgibt, neue zahlende Mitglieder zu finden. Arnold schien nicht unglücklich darüber zu sein, "diese heiße Kartoffel an Norbert Mai" weitergeben zu können.

Kolodzie ging auf die einzelnen Projekte ein, die in diesem Jahr durchgeführt wurden: Blühendes Albtal, Qualitätswandern, Albtal-Magazin, Gastgeber-Verzeichnis sowie trotz des begrenzten Budgets einige Messeauftritte, wie etwa bei den Heimattagen Karlsruhe.

"Wir sind viel unterwegs und rühren die Werbetrommel für das Albtal", sagte Kolodzie. Zudem sei Albtal plus Hauptsponsor der Gartenschau gewesen.

Der Waldbronner Bürgermeister Franz Masino regte an, nicht nur für Touristen, sondern auch für die steigende Zahl der Businessgäste ein gutes Konzept zu stricken. Außerdem werde die verfügbare Bettenzahl zu einem Problem.

Mai wies darauf hin, dass die offiziellen Übernachtungszahlen nur Betriebe ab zehn Betten einbeziehe. Real seien es rund 100 000 Übernachtungen mehr, die Zahl liege bei circa 310 000.

Das Budget für das kommende Jahr bleibe unverändert zum Vorjahr bei rund 260 000 Euro, inklusive Personalkosten. Bei der Klausurtagung soll neben dem Budget auch die Frage geklärt werden, wie man sich in Zukunft aufstellen wolle. "Die Einnahmen sinken, die Kosten steigen", sagte er im Hinblick auf die Austritte.