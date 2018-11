Bad Herrenalb Harmonische Einheit

Das Sommernachtstheater Bad Herrenalb entstand anlässlich des 850-jährigen Klosterjubiläums im Jahre 1999 und bietet seither engagiertes Amateurtheater auf hohem Niveau. Die Idee des Sommernachtstheaters verkörpert laut Mitteilung ein breites Engagement der Bevölkerung verbunden mit der Zielsetzung, lokale Spielorte unter professioneller Betreuung zu inszenieren. Neben der schauspielerischen Arbeit wird insbesondere auf eine harmonische Einheit von Kulisse und Stück, Bühnenbild und Kostümen sowie einer ausgefeilten Licht- und Tontechnik Wert gelegt. Was zunächst als einmaliges Ereignis vorgesehen war, entwickelte sich zu einem alljährlichen Kulturevent und Besuchermagneten.

Bad Herrenalb. Weil einige "etablierte Kräfte" nächstes Jahr eine Pause einlegten, werde verstärkt nach neuen Ehrenamtlichen in Bad Herrenalb und der Region Ausschau gehalten. Mindestens acht bis zwölf Schauspieler seien erforderlich. Gerne könnten auch Anfänger kommen. Nicht zu vergessen die Personen, die Schäfer so beschreibt: Maskenbildner ("Menschen, die schon immer ›Figuren‹ gestalten wollten"); Bühnenbildner ("Menschen, die aus nichts alles machen, wovor man sich stellen kann, worauf man sich setzen kann und woran man sich anlehnen kann"); Kostümbildner ("Menschen, für die Schwarz und Weiß bunte Farben sind und die eine Vorliebe für ausgefallene Kostüme haben"); Regieassistenz ("Menschen, die noch niemals in New York waren und gerne das spießige Treppenhaus verließen. Planen, organisieren, bei den Proben dabei sein, Abendregie, Nerven behalten, eng mit der Regie arbeiten").

Beim Aufruf wird darauf hingewiesen­: "Es ist eine Minute vor Zwölf. Springen Sie über Ihren Schatten, gestalten Sie Masken, bauen Sie Bühnenbilder, entwerfen Sie Kostüme, genießen Sie ein halbes Jahr mal anders."