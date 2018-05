Bad Herrenalb Goldwaschen oder Nachtwächterwanderung

Auf Spurensuche in der freien Natur nach den unterschiedlichsten Baumarten begeben sich naturverbundene Gäste bei der "Baumkundlichen Führung" am Freitag, 25. Mai, ab 14 Uhr ab der Touristik Bad Herrenalb zusammen mit einem sachkundigen Guide. Die zweistündige Führung bietet für vier Euro pro Person allerhand Wissenswertes über verschiedenste Baumpersönlichkeiten in Bad Herrenalb. Sei es die Klosterkiefer auf dem Torbogen des Paradieses, die Nordmanntanne im Kurpark mit mehreren Gipfeln oder der Mammutbaum auf der Schweizer Wiese, den bereits nach 30 Jahren zwei Männer kaum mehr umgreifen können.

Spannende Zeitreise

Geheimnisvoll zeigt sich Bad Herrenalb am 25. Mai ab 21 Uhr, wenn der Nachtwächter seine Teilnehmer für drei Euro pro Person mit auf eine spannende Zeitreise durch die Stadt nimmt. Vorbei am eindrucksvollen Paradies und an dunklen Ecken wird während der Nachtwächterwanderung ebenso dem Rauschen der Alb gelauscht wie auch den spannenden Geschichten, Sagen und Legenden aus längst vergangener Zeit. Startpunkt ist die Touristik.