Bad Herrenalb Gleich drei Einbrüche in einer Nacht

Zwischen 17 am Dienstagabend und 7 Uhr am Mittwochmorgen hebelten die Täter das Außenfenster eines Kiosks am Klinikum im Falkenburgweg auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort durchsuchten sie die Räume gezielt nach Bargeld und entwendeten aus der Kasse sowie einem Sparschwein einige hundert Euro.