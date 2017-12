Bad Herrenalb Gesetzesvorlage

Bad Herrenalbs Bürgermeister Norbert Mai bedauert es, dass noch immer keine Entscheidung in Stuttgart gefallen ist. In den vergangenen Wochen habe es in Sachen Kreiswechsel keinerlei Reaktionen von Landtagsabgeordneten gegeben. Es wäre hilfreich, endlich Klarheit zu haben, so der Rathauschef. Immerhin sei der Bürgerentscheid am 23. Oktober 2016 über die Bühne gegangen.

Bereits am 4. November 2016 wurde Landtagspräsidentin Muhterem Aras mitgeteilt: Die Stadt Bad Herrenalb ersucht die Landesregierung von Baden-Württemberg eine Gesetzesvorlage in den Landtag einzubringen, nach der die Stadt Bad Herrenalb aus dem Landkreis Calw aus- und in den Landkreis Karlsruhe eingegliedert wird.

Gerade einmal 43 Stimmen Vorsprung hatten die Befürworter eines Landkreiswechsels eingesammelt. 29,8 Prozent aller Wahlberechtigten votierten für einen Wechsel. Für den Verbleib beim Kreis Calw sprachen sich 29,1 Prozent aus.

Offener Brief

Gleich nach der Gartenschau, im September, verfasste die Bürgerinitiative (BI) "Sag Ja zum Landkreis Karlsruhe" einen offenen Brief. Nach der parlamentarischen Sommerpause sollten die zur Umkreisung erforderlichen Schritte in Angriff genommen werden, so die BI. Dem Gehörtwerden müsse mit Blick auf die Glaubwürdigkeit der Politik ein Erhörtwerden folgen.

Die Landesregierung drücke sich vor einer Entscheidung, stellte danach der AfD-Landtagsabgeordnete Klaus Dürr in einer Pressemitteilung fest. Wie eine Anfrage seiner Fraktion, von ihm (für den Kreis Calw) sowie seines Kollegen Rainer Balzer (für den Kreis Karlsruhe) ergeben habe, hätten die von ihr angeforderten Stellungnahmen der Beteiligten – Landkreise Calw und Karlsruhe sowie die Stadt Bad Herrenalb – bereits am 20. März vorgelegen.

"Die Landesregierung sollte ehrlicher Makler sein, spielt aber auf Zeit – und düpiert den Landtag", wurde weiter mitgeteilt. Anstatt den Sachverhalt unverzüglich zu bewerten und dem Landtag zu berichten, habe man völlig überraschend ganze sechs Wochen später eine zweite Anhörungsrunde angesetzt.

Die AfD bringe die Verzögerungstaktik der Landesregierung ans Licht. Diese habe, so die Auskunft gegenüber Dürr und Balzer, die anderen Ministerien um Stellungnahme gebeten – "also erneut fast einen Monat nach Ende der zweiten Anhörung – und die Öffentlichkeit erfährt immer noch nichts über den Stand der Dinge".

Carsten Dehner, stellvertretender Leiter der Pressestelle des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg, sagte seinerzeit auf Anfrage des Schwarzwälder Boten: Am Freitag, 15. September, laufe eine Frist ab. Und zwar die für Stellungnahmen der anderen Ministerien. Sie mussten die Aussagen der Stadt Bad Herrenalb und der beiden Landkreise einordnen und bewerten. Hier sei die Fachkompetenz gefragt, informierte Dehner. Man brauche ein Gesamtbild. Das Referat für kommunales Verfassungsrecht werte das Ganze aus.

Wann gegenüber dem Landtag Stellung genommen werde, sei nicht absehbar. Über den zeitlichen Ablauf könne man keine Aussage machen. Es komme darauf an, wie umfangreich die einzelnen Meinungen seien. Dehners Fazit: "Je nachdem dauert es kürzer oder länger."

Von wegen Weihnachtsüberraschung für die Bad Herrenalber. Weder Befürworter noch Gegner eines Landkreiswechsels von Calw nach Karlsruhe dürfen sich unterm Christbaum freuen. Zwar stimmte beim Bürgerentscheid am 23. Oktober 2016 eine knappe Mehrheit dafür, jedoch steht nach wie vor in den Sternen, wann die Prüfung des Innenministeriums abgeschlossen sein wird. Ob dem Referat, das für Kommunalrecht zuständig ist, wenigstens die Zeit bis Weihnachten 2018 ausreicht? Auch auf diese Frage gibt es keine Antwort. Nach der Gartenschau forderte die Bürgerinitiative "Sag Ja zum Landkreis Karlsruhe" in einem offenen Brief, dass die Schritte für einen Wechsel bis Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sein sollten. Gebracht hat es nichts. Um endlich Klarheit zu haben, hier noch ein Weihnachtswunsch: Stuttgart soll jetzt zügig zu Potte kommen.