Bad Herrenalb Gegen Antisemitismus wenden

Die Herbsttagung sei auch geprägt gewesen vom "Erinnern an die Unmenschlichkeit und die Gräueltaten im faschistischen Deutschland", sagte der Landessynodale Thomas Schalla. Dies verbinde sich "mit Eindrücken des gegenwärtig wachsenden Antisemitismus in unserer Gesellschaft". Deshalb wolle die Landessynode in Kirche und Gesellschaft ein Signal setzen. In der verabschiedeten Erklärung ruft die Landessynode die badischen Kirchengemeinden und Mitglieder dazu auf, "sich öffentlich und entschieden – insbesondere in den digitalen Medien – gegen jegliche Form von Antisemitismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in Kirche und Gesellschaft zu wenden und die Nachbarschaft zu jüdischen Gemeinden aktiv zu pflegen".

Wahlrecht gesenkt

Für die Wahl der Kirchenältesten, Kirchengemeinderäte am ersten Advent 2019 senkte die badische Landessynode das passive Wahlrecht erstmals auf 16 Jahre. Nach Zustimmung der Erziehungsberechtigten können Jugendliche für ein Leitungsamt auf Gemeindeebene kandidieren. Gewählt sind bei mehreren Kandierenden unter 16 Jahren jeweils die beiden Minderjährigen mit den meisten Stimmen. "Wir haben uns also für das begleitete Fahren entschieden", erläuterte der Synodale Jochen Beurer die Einbindung mit einem scherzhaften Vergleich. Die Landessynode wird die Zahl der bislang zwölf Mitglieder, die nicht aus bezirklichen Gremien gewählt, sondern gemeinsam mit dem Landesbischof berufen werden, um vier Personen unter 27 Jahren erhöhen.