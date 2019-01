Bad Herrenalb Gartenmarkt im Juni steht schon mal fest

Bad Herrenalb. Fest steht allerdings schon, dass ein Kultursommer in der gleichen Größenordnung wie im vorigen Jahr nicht auf die Beine gestellt werden kann. Ein solcher Kraftakt sei allein schon wegen der Kurzfristigkeit ausgeschlossen. Das Sommernachtstheater werde zudem dieses Jahr wieder im Freien – genauer: im Klosterviertel – über die Bühne gehen. Das ist für Schäfer in Ordnung, schließlich müsse die künstlerische Freiheit beibehalten werden. Wechselnde Spielorte hätten freilich ihren Reiz. In den vergangenen zwei Jahren spielten die Schauspieler im Zelt.

Vorschläge vorbereiten

Im Dezember wurde in der Siebentälerstadt der Haushalt 2019 eingebracht – mit einem Volumen von etwa 27,5 Millionen Euro. Der Wirtschaftsplan hat beim Eigenbetrieb Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb eine Größe von rund 1,9 Millionen Euro auf, der Vermögensplan ungefähr 800 000 Euro.