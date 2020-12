Bad Herrenalb Ganze Menge zusätzliche Arbeit

"Natürlich wurden aber auch Geschenke gewünscht", so Gritt Müller, eine der irdischen Vertreterinnen des Christkinds aus der Bad Herrenalber Touristik. "Die Kinder haben dabei schon ziemlich genaue Vorstellungen und können die auch gut formulieren." Der Herrenalber Himmelsbriefkasten wird in jedem Jahr normalerweise im Rathausfoyer und während des Adventsmarktes im Klosterviertel aufgestellt. In diesem Jahr konnten die Kinder aufgrund der Pandemie ihre Briefe und Wunschzettel nur im Vorraum der Tourist-Info einwerfen. Müller zeigte sich deshalb auch erstaunt über das große Interesse am Himmelsbriefkasten.