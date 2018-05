Bad Herrenalb Gäste erwartet bunte Angebotspalette

Historische Kulisse

Der von der Touristik Bad Herrenalb arrangierte Markt findet in diesem Jahr bereits zum 22. Mal statt und bietet zudem ein unterhaltsames Rahmenprogramm.

Musikalisch wird es vor der historischen Kulisse des Paradieses der evangelischen Klosterkirche: Am Pfingstsamstag spielt hier ab 12 Uhr das Duo "Doru Stegaru" Wiener Kaffeehaus-Musik sowie klassische Stücke. An Pfingstsonntag tritt ab 12 Uhr die Acoustic-Coverband Guitarmen auf.

Magische Musik mit keltischer Harfe sowie traditionelle Stücke aus der Bretagne, Irland, Schottland und England gibt es am Pfingstmontag ab 12 Uhr von Monica von "Silberschatten" zu hören.

Auch das Ziegelmuseum in der Klosterstraße ist während des Kunsthandwerkermarktes am Sonntag und Montag jeweils von 14 bis 17 Uhr für alle Interessierten geöffnet. Für die kleinen Besucher gibt es an allen drei Tagen ein Kinderkarussell.