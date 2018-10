Bad Herrenalb Für eine weitere Parkplatznutzung

Mit der "4. Änderung" werde somit Folgendes geregelt: Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan sei das Parkplatzareal als "Grünfläche" dargestellt. Um es weiterhin nutzen zu können, müsse eine Änderung der Darstellung von Grünfläche in Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung "Ruhender Verkehr" (Parkierung) erfolgen. Und damit es mit dem Kindergarten in Rotensol klappt, werde in der "4. Änderung" eine neue Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung "Sozialen Zwecken dienenden Gebäude und Einrichtungen" anstelle einer Fläche für Wald dargestellt. Zudem sei die Änderung der Nutzung von Grünfläche in einen Bereich für Gemeinbedarf "Sozialen Zwecken dienenden Gebäude und Einrichtungen" notwendig.

Des Weiteren würden im Zuge der "4. Änderung" die sich mittlerweile durch Bebauungsplanaufstellungen im Paragraf-13a-Verfahren ergebenden Änderungen berücksichtigt, auch wenn diese schon einige Zeit zurücklägen. Der Flächennutzungsplan sei gemäß Baugesetzbuch lediglich zu berichtigen.

Nach dem Ja des Gemeinsamen Ausschuss des Verwaltungsraums Bad Herrenalb/Dobel werde der Aufstellungsbeschluss bekannt gemacht. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Öffentlichkeit würden auf der Grundlage des Vorentwurfs frühzeitig unterrichtet.