Für die Therme war 2020 kein einfaches Jahr.

Bilanz: Gemeinderat genehmigt Jahresabschluss / Geschäftsführerin Karina Herrmann insgesamt zufrieden

Das vergangene Jahr war auch für die Stadtwerke Bad Herrenalb nicht einfach. Besonders die von ihnen geleiteten Bäder hat die Pandemie hart getroffen. Die Schließungen machen sich deutlich in der Bilanz bemerkbar.

Bad Herrenalb. Die schlechte Nachricht zuerst: Den Stadtwerken fehlen im vergangenen Jahr unterm Strich etwa 997 000 Euro. 6,851 Millionen Euro an Einnahmen stehen 7,847 Millionen Euro an Ausgaben gegenüber. Die etwas bessere Nachricht: Das Ergebnis ist damit nur unwesentlich schlechter als 2019. Damals hatten die Stadtwerke einen Verlust von 972 000 Euro gemacht.

Von einem Tag auf den anderen die Schließung

Karina Herrmann, Geschäftsführerin der Stadtwerke, war in der vergangenen Woche in den Gemeinderat gekommen, um diese Zahlen zu erklären. Zu den Stadtwerken gehörten viele Teilbereiche. Stromnetz und -vertrieb, der Messstellenbetrieb, die Wasserversorgung, die Dienstleistungen, sowie das Freibad und die Therme, zählte Herrmann auf.

Besonders für die Bäder sei 2020 "dramatisch" gewesen. Corona habe sie überrannt. Von einem Tag auf den anderen habe man schließen müssen. Dieser Zustand habe dann mehrere Monate angehalten und große finanzielle Auswirkungen gehabt. Man habe mit der Arbeitsagentur Gespräche geführt, um Kurzarbeit zu ermöglichen, erläuterte die Geschäftsführerin.

Dies habe aber erst später funktioniert. Es seien dann andere Hilfen und Zuschüsse geflossen. Vor allem bei der Therme habe man die Einnahmeverluste gemerkt, so Herrmann. Normalerweise würden hier etwa eine Million Euro generiert. Im vergangenen Jahr sei es gerade einmal die Hälfte gewesen.

In den anderen Teilbereichen sehe es etwas besser aus. Zwar hätten die Unternehmen weniger Strom verbraucht, dafür habe sich der Durchlauf im Stromnetz aber erhöht. Auch beim Wasser sei der Bedarf bei Unternehmen geringer gewesen. Dafür hätten die Privathaushalte mehr benötigt. In beiden Bereichen habe man viel aus dem Homeoffice machen müssen. Deshalb konnten manche Baustellen nicht angegangen werden. Auch im Bereich der Dienstleistungen habe man das Jahr gut überstanden.

Um das Ergebnis aus dem Vorjahr aber insgesamt fast halten zu können, habe es großer Anstrengungen bedurft, erklärte Herrmann. Man habe zum Beispiel Verträge wie den über die georderte Gasmengen aussetzen müssen. Allerdings habe das Jahr die gesamte Belegschaft sehr gefordert. Insgesamt sei sie aber zufrieden.

Dafür sprach Jörg Götz (Grüne PLUS) Herrmann ein großes Kompliment aus. Sie habe die Stadtwerke in der Corona-Zeit gut gemanangt. Für ihn stelle sich aber die Frage, wie man bei einer Millionen Euro Verlust knapp 240 000 Euro Bilanzgewinn an die Gesellschaft ausschütten könne.

Herrmann erklärte, dass man die Stadtwerke ohne die Gesellschafter wie die EnBW oder die Stadtwerke Ettlingen damals nicht hätte gründen können. Durch die Konstruktion mit den anderen Gesellschaftern spare man im Endeffekt Geld, auch wenn die Bilanzgewinne ausgeschüttet würden. Auch Rüdiger König (UBV) sah die positiven Auswirkungen dieser Vorgehensweise.

Gertraud Maier (UBV) erkundigte sich in der jüngsten Ratssitzung nach der Möglichkeit, Fotovoltaik-Anlagen auf den Dächern der Stadtwerke auszubauen. Herrmann zeigte sich hier offen. Man müsse aber noch genau die Potenziale ermitteln, meinte sie. Der Jahresabschluss wurde schließlich bei vier Enthaltungen vom Gemeinderat angenommen.