Bad Herrenalb Führungsteam ist Beispiel für Kreis

Erfreuliches gab auch Kassier Martin Fackiner bekannt. Der Förderverein der Feuerwehr nahm 2175 Euro bei den Jahresmitgliedsbeiträgen ein. 64 Privatpersonen und 13 Gewerbebetriebe sind Mitglieder des Fördervereins.

Ausgegeben wurde im vergangenen Jahr nur ein wenig Geld für den Übungsbetrieb. Martin Fackiner: "Wir sparen für eine größere Maßnahme." Die Kameradschaftskasse profitierte von Festeinnahmen, einer größeren Erbschaft und einer sehr erfolgreichen Altpapiersammlung. Menge und Preis des gesammelten Papiers erreichten 2017 Spitzenwerte und spülten 2200 Euro in die Kasse.

Bad Herrenalbs Bürgermeister Norbert Mai erklärte, dass im Haushalt der Stadt Mittel zur Beschaffung eines neuen Großfahrzeugs vorgesehen seien. "Die Feuerwehr hat im Gemeinderat einen hohen Stellenwert", sagte Mai und stellte in Aussicht, dass es auch die Dienstkarten, also Freikarten für das Thermal- und Freibad, in Zukunft geben soll.

Um Unterstützung gebeten

Dobels Feuerwehrkommandant Werner Stängle warb für Unterstützung wegen zwei neuer Ausrückeordnungen seiner Feuerwehr. Dobels Feuerwehrleute sind jetzt in den Alarmierungsplan für die Windräder in Straubenhardt und den Meistern-Tunnel in Bad Wildbad eingeplant. Stängle: "Dann ist Dobel leer und Bad Herrenalb soll uns den Rücken freihalten."

Denise Wetzel, neue Abteilungskommandantin der Stadtabteilung Bad Herrenalbs, wurde bei der Jahreshauptversammlung zur Oberlöschmeisterin ernannt. Ihre neuen Schulterklappen haben zwei rote Sterne und zwei goldene Balken. Zu Oberfeuerwehrmänner und -frauen wurden ernannt: Marvin Hädinger, Lena Herrmann, Armin Höfer, Julia Keller, Dominik Richter, Luca Schubert, Fabian Seyfarth und Max Wildemann.

Die Stadtabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Herrenalb hatte im vergangenen Jahr

54 Einsätze.

