Bad Herrenalb Führungskräftefortbildung in virtueller Form

Von den Plänen, die Goertz mit seinem Amtsantritt umsetzen wollte, konnten doch erstaunlich viele trotz Corona auf den Weg gebracht werden. So wurde die Feuerwehrsatzung nach dem "grünen Licht" des Gemeinderats dahingehend geändert, dass es drei Stellvertreter für den Kommandanten gibt. In Briefwahl wurden die drei Abteilungskommandanten, Denise Wetzel, Andreas Badouin und Martin Gröner, dazu gewählt. "Der Aufwand für die Wahl war natürlich hoch, da alles zu den Leuten nach Hause musste", beschreibt Goertz, "aber mit Johanna Nofer hatte ich im Rathaus eine wunderbare Zusammenarbeit und erfahrene Unterstützung". In der Regel Freitagvormittags ist Goertz dort vor Ort in seinem "kleinen Aktenlager" und für Feuerwehrbelange ansprechbar: "Die Zusammenarbeit mit Bürgermeister, Verwaltung und Gemeinderat verläuft sehr gut."

So konnte Goertz in Gemeinderatssitzungen nicht nur die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes einbringen, sondern auch die Notwendigkeit mehrerer Investitionen für die Wehr deutlich machen: Löschfahrzeuge­beschaffung, Vervollständigung der Einsatzkleidung, Weichenstellung für die Umstellung auf Digitalfunk 2021.

Entlastung erfuhr der Feuerwehrchef bei der Vorbereitung solcher Schwerpunktthemen durch die neue Sachgebietstruktur der Wehr: Über die Abteilungen hinweg bringen sich die Kameraden in Sachgebieten von der Schutzausrüstung bis zu Funk und Alarmierung schwerpunktmäßig ein. "Die Umrüstung auf Digitalfunk wird kommendes Jahr eine große Herausforderung", stellt Goertz klar, "vonseiten der Stadt sind für die technische Ausstattung etwa 70 000 Euro geplant. In der Wehr müssen wir das logistisch umsetzen, Schulungen durchführen."

Erfreut ist Goertz darüber, dass Bürgermeister und Gemeinderat dem Vorschlag für eine Machbarkeitsstudie 2021 zu einem neuen Bernbacher Feuerwehrhaus gefolgt sind. "Natürlich gibt es da unterschiedliche Interessenslagen, es muss technisch und finanziell passen. Doch der erste Schritt ist auf dem Weg." Die drei Feuerwehrstandorte sieht Goertz als nicht verhandelbar: "Allein zur Einhaltung der gesetzlichen Mindestfristen, den örtlichen Verhältnissen entsprechend."

Bedauert hat Goertz in diesem Coronajahr, dass die Alterswehr aussetzen musste mit ihren Treffen. Auf die Jugendwehr mit ihren verschiedenen Gruppen möchte er im kommenden Jahr sein Augenmerk besonders richten: "Sie sind schließlich die Zukunft der Wehr. Mit der Dambedei-Austeil-Aktion konnten die Abteilungen immerhin alle Kinder in Kernstadt und Höhenorten im November erfreuen."

Gesteuert wurde die Aktion über das jüngste der Feuerwehr-Sachgebiete, die Öffentlichkeitsarbeit, die 2021 ebenfalls intensiviert werden soll.