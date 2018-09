Bad Herrenalb Früherer Kindergarten wird renoviert

Im Frühjahr gab es Gespräche mit Bürgermeister Norbert Mai um das seit dem Umzug ins Dobeltal leer stehende Kindergartengebäude. Jetzt laufen Renovierung und Umgestaltung voll an. "Wir werden viel Geld in die Hand nehmen müssen", ist für Müller-Friese klar, "da wir über die Hälfte der Renovierungskosten tragen werden. Dafür kommt uns die Stadt bei der Miete entgegen".

Ein Wegerecht entlang der Alb hat sich die Stadt vorbehalten, sollte hier einmal ein Rad- oder Wanderweg entstehen. "Aber das stört uns nicht", sagt die Vorsitzende des Trägervereins. "Die Sozialstation gewinnt. Wir haben dann hier alles unter einem Dach: Tagespflege, ambulante Dienste, also Pflege und Hauswirtschaft, sowie den Hospizdienst."

Wie Geschäftsführer Georges ist sie angetan von der großflächigen und ruhig gelegenen Immobilie. Zwei Räume mit großer Fensterfront wird es für die zwölf Gäste der Tagespflege geben – mit direktem, barrierefreien Zugang zum schattigen Garten, der an die Alb grenzt.

Der ehrenamtliche Hospizdienst erhält seinen eigenen Raum ebenso wie die Mitarbeiter der ambulanten Dienste samt Pflegedienstleitung. Dazu kommen Sanitär- und Sozialräume. Auch Geschäftsführer Georges hat sein Zimmer unweit des Eingangs. "Die entspannte Parkplatzsituation spricht ebenfalls für die Immobilie", sagt Müller-Friese.

Gerne würde die Sozialstation ihr Tagespflegeangebot parallel zur erweiterten Raumsituation 2019 aufstocken, doch es fehlen schlichtweg die Mitarbeiter. Eine Warteliste für Pflegebedürftige gibt es immer.

40-jähriges Bestehen

Jetzt heißt es für Trägerverein, Geschäftsführer und Sozialstation, sich noch ein Stück weiter ins öffentliche Bewusstsein zu bringen, um nach Möglichkeit auch finanzielle Unterstützung in Form von Spenden an den gemeinnützigen Trägerverein für das große Vorhaben zu bekommen.

"Im November möchten wir das 40-jährige Jubiläum der Sozialstation feiern und mit einem Fachvortrag zur häuslichen Krankenpflege dabei auch die breitere Öffentlichkeit als Publikum gewinnen", berichtet Müller-Friese. Und im Januar oder Februar, so ist der Plan, soll es dann glücklich in den neuen Räumen einen Tag der offenen Tür geben. Die örtlichen Handwerker zeigten sich, so Georges und Müller-Friese, sehr kooperativ im Hinblick auf den ehrgeizigen wie notwendigen Termin.

Wer die Sozialstation bereits heute unterstützen möchte, kann Spenden überweisen.