Einen Berg aus Blüten haben Frauke und Manfred Burkhardt in ihrem Garten im Beerfeldweg von Rotensol. Violette, orange- und rosafarbene Azaleen werden von lilafarbigen, weißen und feuerroten Rhododendren überragt. "Das sind richtige Schönheiten im Frühjahr", so Manfred Burkhardt im Gespräch. Je dunkler die Farbe der Blüte, umso später sei die Blütezeit, erklärte der Blumenfreund. Viele Insekten – vor allem Hummeln – werden von den Blüten seiner Stauden angezogen. Burkhardt weiß, dass das auch für die Obstbäume in seinem Garten gut ist. Foto: Glaser