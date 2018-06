Bad Herrenalb Freude über Dielen ausrötlichem Holz

Hinter dem großen Zelt stehen ein kleines Umkleidezelt für die Künstler und eine Lagerhütte für die Technik. Rundherum wird mit etwas Abstand in den nächsten Tagen ein Bauzaun gestellt. Die Wege im Kurpark bleiben frei zugänglich – bis auf ein kleines Stück an der Alb, das dem Festgeländes des Kultursommers zugeschlagen wird.

Dauerkarten für den Kultursommer sind in der Touristik Bad Herrenalb erhältlich. Für 31 Euro ist der Eintritt zu allen Veranstaltungen an allen 31 Tagen inklusive.

Karten für einzelne Veranstaltungen sind online unter www.reservix.de buchbar oder an den Vorverkaufsstellen Touristik Bad Herrenalb, dem Kartenbüro in den Schmuckwelten Pforzheim, in der Sparkasse Mühlacker sowie an der Abendkasse.